La ‘Nuvola’ di Fuksas trasformata in un mega hub di vaccinazione: fino a 3mila dosi al giorno (Di mercoledì 24 febbraio 2021) E’ indubbiamente una delle strutture contemporanee più suggestive, ospitate dalla Capitale. Un’opera ‘onirica’ e funzionale, pensata e realizzata dall’architetto Massimiliano Fuksas, che perfettamente incastonata nei disegni architettonici che caratterizzano ‘l’avveniristico’ quartiere dell’Eur, si pone come una vera e propria opera artistica a se stante. Inaugurata il 29 ottobre del 2016, lasciandosi dietro l’immancabile sequela di critiche e proteste per lo misurato costo comportato, la ‘Nuvola’ è un concentrato di tecnologia avanzata e, al tempo stesso, un esempio di architettura eco-compatibile. Con una capienza di ben 8mila posti, i suoi 26mila mq di superficie sono distribuiti in tre differenti livelli, che annoverano 30 sale meeting, tra le quali una Plenaria da 5mila, e persino di un auditorium capace di ospitare 1800 ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 24 febbraio 2021) E’ indubbiamente una delle strutture contemporanee più suggestive, ospitate dalla Capitale. Un’opera ‘onirica’ e funzionale, pensata e realizzata dall’architetto Massimiliano, che perfettamente incastonata nei disegni architettonici che caratterizzano ‘l’avveniristico’ quartiere dell’Eur, si pone come una vera e propria opera artistica a se stante. Inaugurata il 29 ottobre del 2016, lasciandietro l’immancabile sequela di critiche e proteste per lo misurato costo comportato, laè un concentrato di tecnologia avanzata e, al tempo stesso, un esempio di architettura eco-compatibile. Con una capienza di ben 8mila posti, i suoi 26mila mq di superficie sono distribuiti in tre differenti livelli, che annoverano 30 sale meeting, tra le quali una Plenaria da 5mila, e persino di un auditorium capace di ospitare 1800 ...

nzingaretti : Domani parte il nuovo centro per le vaccinazioni anti #COVID19 alla Nuvola di Fuksas. Tutto pronto. È bello che le… - fanpage : 'Vaccinare, vaccinare, vaccinare. Così riparte l’Italia' Diventerà probabilmente il più grande hub vaccinale d’Ital… - italiaserait : La ‘Nuvola’ di Fuksas trasformata in un mega hub di vaccinazione: fino a 3mila dosi al giorno - ylefsch : Adesso mon vorrei fare polemica ma, per realizzare il meraviglioso centro congressi la nuvola di Fuksas opera archi… - MatildeDErrico : RT @rep_roma: Coronavirus, la Nuvola di Fuksas diventa il più grande hub vaccinale d'Italia [aggiornamento delle 16:04] -