'Grazie Allah per il Covid, porta via i vizi': due anni all'italiano che inneggiava all'Isis sul web (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ha patteggiato 2 anni , con sospensione condizionale e non menzione della pena, Nicola Ferrara, 39 anni , che venne arrestato nel luglio del 2020 per apologia e istigazione all'adesione allo Stato ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ha patteggiato 2, con sospensione condizionale e non menzione della pena, Nicola Ferrara, 39, che venne arrestato nel luglio del 2020 per apologia e istigazione all'adesione allo Stato ...

Miti_Vigliero : Grazie Allah per Covid, 2 anni a pro-Isis Nicola Ferrara, 39 anni, arrestato nel luglio 2020 a Milano, 'propaganda… - leggoit : «Grazie Allah per il Covid, porta via i vizi»: due anni all'italiano che inneggiava all'Isis sul web - 2002MMAD0691 : @RadioSavana Ministro #Lamorgese lei capirà la ns preoccupazione Sicura di far entrare risorse INPS e non delinquen… - AbuMuhmmad_ : @afterviewss Sono un marocchino, quindi sono forte, bello e intelligente grazie ad Allah - Princes06744635 : Purissima!!! Ma grazie ad Allah sono l'unica coppia di futuri sposi che non si bacia nemmeno per sbaglio ??#askyasak -