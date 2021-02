Germania, solidarietà ai giocatori che fanno coming out: l’iniziativa ha raccolto 800 firme (Di mercoledì 24 febbraio 2021) In seguito alle polemiche sollevate dall’autobiografia di Philipp Lahm, il quale aveva sconsigliato ai calciatori di fare coming out, il calcio tedesco non è rimasto a guardare. La rivista ’11 Freunde’ ha infatti lanciato un’iniziativa a favore dell’omosessualità nel calcio che ha raccolto ben 800 firme da parte di calciatori. “Puoi contare su di noi” si legge nella dichiarazione, volta a manifestare il sostegno a chi deciderà di fare coming out con i compagni di squadra. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) In seguito alle polemiche sollevate dall’autobiografia di Philipp Lahm, il quale aveva sconsigliato ai calciatori di fareout, il calcio tedesco non è rimasto a guardare. La rivista ’11 Freunde’ ha infatti lanciato un’iniziativa a favore dell’omosessualità nel calcio che haben 800da parte di calciatori. “Puoi contare su di noi” si legge nella dichiarazione, volta a manifestare il sostegno a chi deciderà di fareout con i compagni di squadra. SportFace.

