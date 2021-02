Covid: in Lombardia +29 ricoverati, 406 in terapia intensiva (-2) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Milano, 24 feb. (Adnkronos) - In Lombardia salgono i ricoveri 'ordinari' per il Covid19. Nei reparti ci sono 29 pazienti in più rispetto a ieri, per 3.946 posti letto occupati. In terapia intensiva, a fonte di 24 nuovi ingressi (da bollettino ministero Salute, ndr), ci sono due ricoverati in meno, per 406 posti letto occupati. I guariti o dimessi sono 2.762. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Milano, 24 feb. (Adnkronos) - Insalgono i ricoveri 'ordinari' per il19. Nei reparti ci sono 29 pazienti in più rispetto a ieri, per 3.946 posti letto occupati. In, a fonte di 24 nuovi ingressi (da bollettino ministero Salute, ndr), ci sono duein meno, per 406 posti letto occupati. I guariti o dimessi sono 2.762.

