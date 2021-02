Covid, arriva il Dpcm fotocopia dell’era-Conte. Speranza: «Non allenteremo le misure» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) «Non ci sono oggi le condizioni per allentare le misure». Niente di nuovo sotto il sole. E neppure sotto il cielo del governo Draghi. Soprattutto se la continuità ha il volto di Roberto Speranza, il ministro della Salute che ha inaspettatamente superato il test della riconferma, a dispetto delle tante voci che lo davano per spacciato. Dipendesse da lui, sarebbe lockdown ovunque e comunque. Lo ha fatto capire anche intervento in queste ore al Senato in vista del nuovo Dpcm che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, coprendo anche il periodo di Pasqua. È il primo dell’era Draghi, ma è in fotocopia con quelli del Conte-bis. «Nessun segnale di discontinuità», ha subito constatato Daniela Santanché, di Fratelli d’Italia. Speranza è intervenuto al Senato Ne sarà – ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) «Non ci sono oggi le condizioni per allentare le». Niente di nuovo sotto il sole. E neppure sotto il cielo del governo Draghi. Soprattutto se la continuità ha il volto di Roberto, il ministro della Salute che ha inaspettatamente superato il test della riconferma, a dispetto delle tante voci che lo davano per spacciato. Dipendesse da lui, sarebbe lockdown ovunque e comunque. Lo ha fatto capire anche intervento in queste ore al Senato in vista del nuovoche sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, coprendo anche il periodo di Pasqua. È il primoDraghi, ma è incon quelli del-bis. «Nessun segnale di discontinuità», ha subito constatato Daniela Santanché, di Fratelli d’Italia.è intervenuto al Senato Ne sarà – ...

