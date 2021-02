Covid: altri 207 positivi a Bergamo, 901 a Brescia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono 207 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 3.310 in tutta la Lombardia a fronte di 50.268 tamponi effettuati (il 6,5%) secondo i dati contenuti nel bollettino diffuso mercoledì 24 febbraio. A livello regionale diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2). I guariti/dimessi sono 2.762, mentre si registrano altri 38 decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 50.268 (di cui 34.159 molecolari e 16.109 antigenici) totale complessivo: 6.468.315 – i nuovi casi positivi: 3.310 (di cui 127 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 503.152 (+2.762), di cui 3.509 dimessi e 499.643 guariti – in terapia intensiva: 406 (-2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.946 (+29) – i decessi, totale complessivo: 28.184 (+38) I nuovi casi per ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono 207 i nuovial-19 in provincia di, 3.310 in tutta la Lombardia a fronte di 50.268 tamponi effettuati (il 6,5%) secondo i dati contenuti nel bollettino diffuso mercoledì 24 febbraio. A livello regionale diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2). I guariti/dimessi sono 2.762, mentre si registrano38 decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 50.268 (di cui 34.159 molecolari e 16.109 antigenici) totale complessivo: 6.468.315 – i nuovi casi: 3.310 (di cui 127 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 503.152 (+2.762), di cui 3.509 dimessi e 499.643 guariti – in terapia intensiva: 406 (-2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.946 (+29) – i decessi, totale complessivo: 28.184 (+38) I nuovi casi per ...

