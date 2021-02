Corbetta | Nonno Peppo vince il Covid | l’abbraccio con la moglie dopo 120 giorni

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)120è tornato a casa Giuseppe, noto dai compaesani come, che era stato ricoverato in ospedale perché risultato positivo al Coronavirus. A dare la splendida notizia è il sindaco di, comune in provincia di Milano. L’uomo ha potuto riabbracciare il 18 febbraio scorso lae i suoi cari: non ci sperava più. Una tenera storia a lieto fine. leggi anche l’articolo —>, il bollettino di oggi: 16.424 nuovi casi e 318 morti, salgono le intensive “Oggi ac’è stato un momento di festa che fa bene al cuore, che ci fa continuare a sperare con forza. Un ritorno a casa tra le braccia delle persone amate”, ha scritto su Facebook il primo cittadino Marco Ballarini. Un post che ha fatto emozionare tutti. Almeno un ...

Fanpage.it

