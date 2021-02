Bill Gates non approva i Bitcoin: “Se non siete Elon Musk, fate attenzione!” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Se avete meno soldi di Elon Musk fate attenzione!”: così Bill Gates mette in guardia il pubblico, consigliando di non usare i Bitcoin. “Bitcoin” è una moneta virtuale creata nel 2009 da Satoshi Nakamoto (pseudonimo del vero creatore, o gruppo di creatori, rimasti invece anonimi). I Bitcoin non hanno una banca che distribuisce la moneta, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Se avete meno soldi di”: cosìmette in guardia il pubblico, consigliando di non usare i. “” è una moneta virtuale creata nel 2009 da Satoshi Nakamoto (pseudonimo del vero creatore, o gruppo di creatori, rimasti invece anonimi). Inon hanno una banca che distribuisce la moneta, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

