Bianchi apre il dialogo con i sindacati e fissa le priorità: mobilità e reclutamento per avere i docenti in cattedra a settembre (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha incontrato i sindacati della scuola. Si è parlato del prossimo anno scolastico e della necessità di intervenire su reclutamento e mobilità per avere il personale al completo a settembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Ministro dell'Istruzione Patrizioha incontrato idella scuola. Si è parlato del prossimo anno scolastico e della necessità di intervenire superil personale al completo a. L'articolo .

orizzontescuola : Bianchi apre il dialogo con i sindacati e fissa le priorità: mobilità e reclutamento per avere i docenti in cattedr… - dentrolod : @marcogrie oggi apre ad una riflessione molto interessante: nessuno dei membri non cattolici si è opposto all'allon… - Danila9631 : @fiftyness @PSchioppa Inoltre ti consiglio di leggere 'Gotica' di Giovanni Tizian... Ti si apre un 'mondo nuovo', f… - PacificoTweet : Il ministro Bianchi apre al recupero mirato degli alunni danneggiati dalla dad. #Anief ha forti dubbi. Pacifico: “I… - Andrea_Isher : @Antonel15773761 @byoblu Bianchi apre le scuole per la variante leghista -