Attimi di terrore a Roma: donna cerca di difendere il suo cane e viene azzannata da un pitbull (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Attimi di terrore quelli vissuti ieri mattina a Roma, in via Monti di Primavalle. La passeggiata con il cane per una donna si è trasformata quasi in un incubo. Era in strada con il suo San Bernardo quando è incappata in un'altra donna con un pitbull. I due cani hanno iniziato ad acciuffarsi: e così, la padrona del San Bernardo ha pensato bene di mettersi in mezzo per frenare quella furia. La donna, però, è stata azzannata dal molosso e morsa alla prima falange: ora si trova in ospedale, dove si è recata di sua iniziativa. La proprietaria del pitbull, invece, ha pensato bene di fuggire. Sulla vicenda indagano gli agenti di Polizia. su Il Corriere della Città.

