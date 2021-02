Attanasio e Iacovacci, l’autopsia: nessuna esecuzione. E’ forse ‘fuoco amico’ come fu per Calipari? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Con il passare delle ore, ed alla luce delle perizie balistiche ed autoptiche, prende sempre più corpo l’ipotesi che a ferire a morte l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, potrebbe essere stato il ‘fuoco amico’. Attanasio e Iacovacci, l’autopsia rivela che sono morti nell’ambito di un conflitto a fuoco Intanto, come ha potuto appurare il medico legale che ha eseguito l’autopsia dei due corpi, al Policlinico Gemelli, Attanasio e Iacovacci non sarebbero morti in seguito ad un’esecuzione, ma nell’ambito di un serrato conflitto a fuoco. come ha infatti rivelato l’esame, l’ambasciatore italiano è stato raggiunto da due colpi all’addome mentre, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Con il passare delle ore, ed alla luce delle perizie balistiche ed autoptiche, prende sempre più corpo l’ipotesi che a ferire a morte l’ambasciatore Lucae il carabiniere Vittorio, potrebbe essere stato ilrivela che sono morti nell’ambito di un conflitto a fuoco Intanto,ha potuto appurare il medico legale che ha eseguitodei due corpi, al Policlinico Gemelli,non sarebbero morti in seguito ad un’, ma nell’ambito di un serrato conflitto a fuoco.ha infatti rivelato l’esame, l’ambasciatore italiano è stato raggiunto da due colpi all’addome mentre, ...

