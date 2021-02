Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 febbraio 2021)DEL 22 FEBBRAIOORE 16:20 UMBERTO VERINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. INIZIAMO DALLA VIA PONTINA SULLA QUALE UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DISAGI SU VIA TRIONFALE SULLA QUALE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI A CAUSA DI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE STESSA SITUAZIONE TRA COLOMBO E VIALE ISACCO NEWTON SULLAFIUMICINO PER LA CHIUSURA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SI STA IN CODA ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VITINIA IN DIREZIONE OSTIA QUALCHE DISAGIO SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NEI DUE SENSI SI RALLENTA SULLA 155 DI FIUGGI TRA I COMUNI DI TECCHIENA E ALATRI ...