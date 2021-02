Sergio Mattarella | malore per il Presidente della Repubblica

(Di martedì 23 febbraio 2021) Solo ieri ilaveva scritto in un messaggio inviato alla Farnesina: “Ho accolto con sgomento la notizia del vile attacco che poche ore fa ha colpito un convoglio internazionale nei pressicitta di Goma uccidendo l’Ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista. LaItaliana è in lutto per questi servitori dello Stato che hanno perso la vita nell’adempimento dei loro doveri professionali inDemocratica del Congo”. Purtroppo oggi il, a causa di un disturbo vestibolare, è stato purtroppo costretto ad annullare la ...

Agenzia_Ansa : #Congo, il messaggio di cordoglio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: 'La Repubblica Italiana è in l… - fattoquotidiano : SCANDALO CSM Una lettera firmata da 67 magistrati inviata al presidente della Repubblica. Un appello affinché Serg… - rtl1025 : ?? Il presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha firmato il decreto recante 'ulteriori disposizioni urgenti i… - nicola_vecchio : RT @Libero_official: Lettera a #Mattarella di 67 magistrati, che chiedono una 'commissione d'inchiesta sulle rivelazioni di #Palamara' #mag… - InsalatinaMista : Giulio Sapelli, la sua verità sulla fine di Giuseppe Conte: 'Scelta che viene da lontano. Ricordate i soldati russi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Mattarella

Intanto il presidente della Repubblicaha firmato il decreto recante "ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'...E' quanto scrive papa Francesco in un telegramma di cordoglio inviato al Presidente della Repubblica, dopo l'attentato avvenuto ieri."Raccogliamo l'esemplare testimonianza del ...CITTÀ DEL VATICANO, 23 FEB - "Con dolore ho appreso del tragico attentato avvenuto nella Repubblica Democratica del Congo, nel quale hanno perso la vita il giovane ambasciatore italiano Luca Attanasio ...Ultime notizie, ultim'ora oggi. A New York si sperimenta un lento ritorno alla normalità con la riapertura di cinema e arene sportive ...