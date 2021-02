Semplici: “Serve un’impresa ma ci credo. Il mio sarà un lavoro soprattutto mentale” (Di martedì 23 febbraio 2021) Inizialmente prevista nella giornata di ieri, si è tenuta poco fa la presentazione a Cagliari del nuovo allenatore, Leonardo Semplici, chiamato dopo l’esonero di Di Francesco. Oltre al tecnico, hanno parlato il presidente Giulini e il nuovo ds Capozucca, per lui un ritorno. Iniziamo con le parole di Semplici: “Ho trovato una squadra moralmente un po’ abbattuta dopo le tante gare senza risultato, che ha rappresentato un’involuzione rispetto alle aspettative. Penso che il mio compito sia soprattutto mentale, per portare di nuovo la giusta determinazione per quella che dev’essere un’impresa”. Quali sono i punti di forza di questa squadra?“Questi ragazzi hanno dei valori che non sono ancora riusciti a dimostrare in questa prima parte del campionato. Ho accettato questa sfida per la piazza che rappresenta ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 febbraio 2021) Inizialmente prevista nella giornata di ieri, si è tenuta poco fa la presentazione a Cagliari del nuovo allenatore, Leonardo, chiamato dopo l’esonero di Di Francesco. Oltre al tecnico, hanno parlato il presidente Giulini e il nuovo ds Capozucca, per lui un ritorno. Iniziamo con le parole di: “Ho trovato una squadra moralmente un po’ abbattuta dopo le tante gare senza risultato, che ha rappresentato un’involuzione rispetto alle aspettative. Penso che il mio compito sia, per portare di nuovo la giusta determinazione per quella che dev’essere”. Quali sono i punti di forza di questa squadra?“Questi ragazzi hanno dei valori che non sono ancora riusciti a dimostrare in questa prima parte del campionato. Ho accettato questa sfida per la piazza che rappresenta ...

ESCLUSIVA TMW - Sanna: 'Cagliari, Semplici sa come si fa. Ora serve giocare con più coraggio'