REM | Daft Punk e le 826 band che si sono sciolte in un decennio

(Di martedì 23 febbraio 2021) Dal 2010 a oggi, stando a Wikipedia, lenote che si, sarebbero ben 826: 826 in dieci anni (fino al 2020). Tra queste cifamose, altremeno note, ma in ogni caso rilevanti se il tema che stiamo affrontando è la musica. Nel 2010 si sciolsero 118, l’anno successivo (il 2011) furono 110; nel 2012 furono 100, mentre lo scorso si30più o meno note. Totale 826. Il punto però è la 827esima, l’unica - a oggi 23 febbraio - del 2021: ovvero, i. Tantii motivi per dirsi un addio: un addio vero e definitivo. Da chi ambisce ad una carriera solista a chi - dopo molti anni - dice “grazie dunque, ma grazie, no”. ...

L'HuffPost

... dall'estero arrivano Aqua, Snap!, Haddaway, La Bouche, Crystal Waters, Robin S, Scatman John, Rednex, Cartoons, Culture Beat, Faithless, M People, Mousse T, la french touch dei Daft Punk; l'Italia ... Rolling Stones - Exile on Main street 59) Roxy Music - For your pleasures 60) Talking Heads - Remain in light 61) The Harder they come - Colonna sonora 62) Saturday night fever - Colonna sonora 63) Daft Punk ...