L’ultimo saluto a Mauro Bellugi. Presente anche Massimo Moratti (Di martedì 23 febbraio 2021) I funerali di Mauro Bellugi si sono svolti a Milano nel rispetto delle norme anti-Covid. Presente anche Massimo Moratti. MILANO – I funerali di Mauro Bellugi si sono svolti a Milano nel rispetto delle norme anti-Covid. Diversi agli amici e i colleghi dell’ex calciatore presenti per salutarlo l’ultima volta. Non poteva mancare Massimo Moratti, accompagnato dalla moglie Milly e dalle sorelle Bedy e Gioia. Ma anche i compagni di nazionale Roberto Bettega e Claudio Gentile. Presenti anche Oriali, Beccalossi, Bergamo, Ferri, Muraro e Galante. In rappresentanza della nuova Inter c’era anche Beppe Marotta. Il lungo applauso Commozione e tanti ricordi all’esterno ... Leggi su newsmondo (Di martedì 23 febbraio 2021) I funerali disi sono svolti a Milano nel rispetto delle norme anti-Covid.. MILANO – I funerali disi sono svolti a Milano nel rispetto delle norme anti-Covid. Diversi agli amici e i colleghi dell’ex calciatore presenti per salutarlo l’ultima volta. Non poteva mancare, accompagnato dalla moglie Milly e dalle sorelle Bedy e Gioia. Mai compagni di nazionale Roberto Bettega e Claudio Gentile. PresentiOriali, Beccalossi, Bergamo, Ferri, Muraro e Galante. In rappresentanza della nuova Inter c’eraBeppe Marotta. Il lungo applauso Commozione e tanti ricordi all’esterno ...

