League Of Legends MMORPG è nel pieno dello sviluppo (Di martedì 23 febbraio 2021) Riot Games è alla ricerca di talenti per la realizzazione di un MMORPG ambientato nell'universo di League of Legends: è quanto apprendiamo da Riot stessa, che sul suo sito ha pubblicato l'annuncio ufficiale insieme alla pubblicazione di annunci di lavoro riguardanti proprio il progetto. Non si tratta di un fulmine a ciel sereno: il progetto era stato preannunciato da Greg Street, responsabile dello sviluppo creativo della compagnia, in un tweet di dicembre scorso, in cui confermava i lavori su un nuovo progetto del franchise, che sarebbe stato un MMO. Ora, però, l'annuncio sul sito specifica proprio che "no, non state sognando stiamo lavorando su un MMORPG basato sull'universo di League!" spiegando di essere alla ricerca di figure versate in questi ambiti: Leggi ... Leggi su eurogamer (Di martedì 23 febbraio 2021) Riot Games è alla ricerca di talenti per la realizzazione di unambientato nell'universo diof: è quanto apprendiamo da Riot stessa, che sul suo sito ha pubblicato l'annuncio ufficiale insieme alla pubblicazione di annunci di lavoro riguardanti proprio il progetto. Non si tratta di un fulmine a ciel sereno: il progetto era stato preannunciato da Greg Street, responsabilecreativo della compagnia, in un tweet di dicembre scorso, in cui confermava i lavori su un nuovo progetto del franchise, che sarebbe stato un MMO. Ora, però, l'annuncio sul sito specifica proprio che "no, non state sognando stiamo lavorando su unbasato sull'universo di!" spiegando di essere alla ricerca di figure versate in questi ambiti: Leggi ...

misteruplay2016 : League Of Legends avrà presto uno spin-off di genere MMORPG, è ufficiale - zazoomblog : League Of Legends avrà presto uno spin-off di genere MMORPG è ufficiale - #League #Legends #presto #spin-off - Eurogamer_it : #LeagueOfLegends avrà presto uno spin-off di genere #MMORPG, è ufficiale - BVBXLON : ma quanta cazzo di pubblicità fa league of legends - koesnooy : avevo bisogno di staccare da league of legends e poi cercavo da tempo un gioco del genere -