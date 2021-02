La Juventus è interessata a Danilo del Palmeiras

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 23 febbraio 2021) , centrocampista classe 2001. Tuttavia non ci sono solo i bianconeri sul ragazzo. Perché la? L’obbiettivo dichiarato della società bianconera è quello di ringiovanire la rosa. Compito che al momento sta riuscendo, dato che sono molti i giovani entrati a far parte della rosa juventina. Ora la lente d’ingrandimento di Paratici si è spostata in Brasile, precisamente a San Paolo, tra le fila del. Il giocatore èdos Santos de Oliveira, prodotto del vivaio del Verdão. Il giocatore poi avrebbe anche un prezzo contenuto, circa 15 milioni di euro.Di ruolo mediano e col piede mancino, risulta efficace soprattutto in fase di riconquista del pallone. Questo aspetto è stato evidente nella finale di Coppa Libertadores:infatti ha ...