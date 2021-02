Il Grande Gatsby – diverrà film d’animazione (Di martedì 23 febbraio 2021) Solo un mese dopo aver riportato un adattamento televisivo di The Great Gatsby del creatore di Vikings Michael Hirst , un altro adattamento è già in lavorazione! Secondo la newsletter Artisans di Variety, The Great Gatsby diventerà un film d’animazione. Questo nuovo adattamento proviene dal regista William Joyce ( The Cask of Amontillado ) e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: ‘La casa di carta 3’ torna a luglio su Netflix Lilli e il Vagabondo: a novembre il live-action del classico Disney Toni Servillo e Valeria Golino insieme per “5 è il numero perfetto” Ad Astra il nuovo film con Brad Pitt e Tommy Lee Jones Keanu Reeves diventa un fumetto: ecco Brzrkrs Capitolo 1: servizi editoriali per tutti Leggi su webmagazine24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Solo un mese dopo aver riportato un adattamento televisivo di The Greatdel creatore di Vikings Michael Hirst , un altro adattamento è già in lavorazione! Secondo la newsletter Artisans di Variety, The Greatdiventerà un. Questo nuovo adattamento proviene dal regista William Joyce ( The Cask of Amontillado ) e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: ‘La casa di carta 3’ torna a luglio su Netflix Lilli e il Vagabondo: a novembre il live-action del classico Disney Toni Servillo e Valeria Golino insieme per “5 è il numero perfetto” Ad Astra il nuovocon Brad Pitt e Tommy Lee Jones Keanu Reeves diventa un fumetto: ecco Brzrkrs Capitolo 1: servizi editoriali per tutti

IsabellaGrn : RT @faber_samir: Era venuto da così lontano per giungere a questo prato azzurro e il suo sogno doveva essergli sembrato così vicino da non… - Chris28688209 : RT @faber_samir: Era venuto da così lontano per giungere a questo prato azzurro e il suo sogno doveva essergli sembrato così vicino da non… - a_happy_clown : @chewiehey Non so mai se devo preoccuparmi o stappare un prosecco che Leonardo di Caprio nel Il Grande Gatsby levati - tuttoteKit : Il Grande Gatsby diventa un film d'animazione #IlGrandeGatsby #tuttotek - thudao76 : RT @faber_samir: Era venuto da così lontano per giungere a questo prato azzurro e il suo sogno doveva essergli sembrato così vicino da non… -