Il finale di El Internado | Las Cumbres | spiegato

(Di martedì 23 febbraio 2021) Come finisce ElLas: spiegazione deldella prima stagione dal 19 febbraio in streaming su Prime Video. Tvserial.it.

Ultime Notizie dalla rete : finale Internado

TVSerial.it

Impossibile rispondere a tutte le domande lasciate in sospeso daldella prima stagione. ... Cast di ElLas Cumbres 2, attori e personaggi Nel cast della seconda stagione de El...Impossibile rispondere a tutte le domande lasciate in sospeso daldella prima stagione. ... Cast di ElLas Cumbres 2, attori e personaggi Nel cast della seconda stagione de El...Come finisce El Internado: Las Cumbres? Ha esordito lo scorso 19 febbraio su Amazon Prime Video la serie spagnola ambientata in un collegio dove si celano misteri inquietanti. Ideata da Laura Belloso, ...El Internado Las Cumbres: intervista a Ramiro Blas e Lucas Velasco, interpreti di Darío e Mario nella serie spagnola Amazon.