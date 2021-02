Funerali Bellugi: in centinaia per l’ultimo saluto all’ex Inter e Bologna (Di martedì 23 febbraio 2021) Funerali Bellugi, oggi l’estremo saluto all’ex calciatore di Inter, Bologna, Napoli e della Nazionale italiana che, all’età di 71 anni, si è spento lasciando un vuoto incolmabile. La cerimonia funebre si è svolta nella Basilica di Sant’Ambrogio, a Milano. Tanta e commossa la partecipazione: oltre a diversi esponenti del calcio italiano, molti tifosi sono accorsi per omaggiare durante il suo ultimo viaggio il campione d’Italia 1970-71 dei nerazzurri. Oltre un centinaio, infatti, le presenze: tutti con mascherina, distanziati nel massimo rispetto delle norme anti contagio da Coronavirus. Tanti i rappresentanti del calcio, soprattutto della storia Interista, club con il quale Mauro Bellugi ha vinto lo scudetto in Serie A. Da Massimo Moratti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 febbraio 2021), oggi l’estremocalciatore di, Napoli e della Nazionale italiana che, all’età di 71 anni, si è spento lasciando un vuoto incolmabile. La cerimonia funebre si è svolta nella Basilica di Sant’Ambrogio, a Milano. Tanta e commossa la partecipazione: oltre a diversi esponenti del calcio italiano, molti tifosi sono accorsi per omaggiare durante il suo ultimo viaggio il campione d’Italia 1970-71 dei nerazzurri. Oltre un centinaio, infatti, le presenze: tutti con mascherina, distanziati nel massimo rispetto delle norme anti contagio da Coronavirus. Tanti i rappresentanti del calcio, soprattutto della storiaista, club con il quale Mauroha vinto lo scudetto in Serie A. Da Massimo Moratti ...

