Funerali Attanasio e Iacovacci: le salme a Ciampino alle 23, domani le autopsie (Di martedì 23 febbraio 2021) All'indomani dell'uccisione dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci in Repubblica Democratica del Congo, in un attacco in cui è morto anche l'autista del convoglio del World Food Programme Mustapha Milambo, non sono noti la data e il luogo in cui si terranno i Funerali. Le salme dei due italiani arriveranno all'aeroporto di Ciampino alle 23, mentre le autopsie saranno effettuate domani.

