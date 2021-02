CSGO in streaming è più stressante di una partita al Bernabéu | secondo Casemiro del Real Madrid

Leggi su eurogamer

(Di martedì 23 febbraio 2021) I calciatori di nuova generazione sono cresciuti in un mondo in cui sport e videogiochi non sono due mondo separati come una volta, e in tanti sono anche appassionati di videogiochi. Carlos Henrique José Francisco Venancio Casimiro, semplicemente noto come, è un centrocampista brasiliano in forze alper cui i videogiochi sono quasi unlavoro... La sua passione per i giochi online e in particolare per Counter-Strike: Global Offensive lo ha addirittura portato a creare il suo personale team, CaseEsports, e ai microfoni del sito sportivo spagnolo Marca ha dichiarato quantolo faccia sentire sotto pressione, durante gli stream. "Senza dubbio, le persone ti sono più vicine e quando fallisci, arrivano gli insulti" afferma. "Quando gioco Counter Strike divento molto più ...