Covid, da giovedì passano in zona arancione rafforzata anche 14 Comuni dell’Emilia-Romagna. In presenza solo gli asili (Di martedì 23 febbraio 2021) Da giovedì 25 febbraio scatterà la zona arancione scuro per tutti i Comuni dell’Azienda unità sanitaria locale di Imola, in provincia di Bologna, e quelli confinanti in provincia di Ravenna. Lo annuncia l’assessore regionale alla Salute, Raffaele Donini. Il rafforzamento delle restrizioni riguarderà Imola, Castel San Pietro, Medicina, Mordano, Castel Guelfo, Dozza, Casalfiumanese, Fontanelice, Borgo Tossignano, Castel del Rio e i Comuni confinanti di Bagnara di Romagna, Conselice, Massa Lombarda e Riolo Terme, in provincia di Ravenna, che ricadono nel territorio dell’Ausl Romagna. Il provvedimento, sul quale domani verrà firmata un’ordinanza da parte del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, entra in vigore da giovedì 25 febbraio e rimarrà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Da25 febbraio scatterà lascuro per tutti idell’Azienda unità sanitaria locale di Imola, in provincia di Bologna, e quelli confinanti in provincia di Ravenna. Lo annuncia l’assessore regionale alla Salute, Raffaele Donini. Il rafforzamento delle restrizioni riguarderà Imola, Castel San Pietro, Medicina, Mordano, Castel Guelfo, Dozza, Casalfiumanese, Fontanelice, Borgo Tossignano, Castel del Rio e iconfinanti di Bagnara di, Conselice, Massa Lombarda e Riolo Terme, in provincia di Ravenna, che ricadono nel territorio dell’Ausl. Il provvedimento, sul quale domani verrà firmata un’ordinanza da parte del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, entra in vigore da25 febbraio e rimarrà ...

