Coronavirus | sono 824 i nuovi casi in Toscana e 20 i decessi

(Di martedì 23 febbraio 2021) Ecco il bollettino della Regione di martedì 23. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggicomplessivamente 983 (31 in più rispetto a ieri)

borghi_claudio : @MinervaMcGrani1 @Bossina8 @p3r4zzett1 Io ho l'abitudine di andare sempre a fonte diretta. Le reazioni avverse ripo… - RegLombardia : #LNews A fronte di 17.871 tamponi effettuati, sono 1.491 i nuovi positivi (8,3%). I guariti/dimessi sono 3.122 ????… - RaiNews : I numeri raccontano una debacle assoluta: secondo le stime Agis, solo per il teatro di prosa, sono oltre 142 i mili… - TRMh24 : ?? EMERGENZA #CORONAVIRUS PUGLIA | Su 12.067 test sono stati registrati 823 casi positivi: 308 in provincia di Bari,… - _collenews : CORONAVIRUS, I DATI ASL DEL 23 FEBBRAIO: NESSUN NUOVO CASO NEL COMUNE DI COLLESALVETTI ”I guariti ad oggi su tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sono

la Repubblica

...allentare a breve il blocco imposto per arginare ilfa schizzare le prenotazioni di voli Easyjet, spingendo il titolo della compagnia alla Borsa di Londra a +6,7 per cento. A salire...I dati di oggi, 23 febbraio120 i nuovi contagi dain Basilicata secondo il bollettino di oggi. Registrato inoltre un morto. 1.430 i tamponi molecolari registrati ieri nella Regione, mentre i lucani guariti...L'Italia avrebbe mentito sul Covid all'Oms. Queste sono le accuse fatte dal 'Guardian' online. L'Italia, secondo il giornale, potrebbe aver ...Il premier vorrebbe aumentare la produzione di vaccini anche attraverso un impegno diretto dell’industria farmaceutica in Italia ...