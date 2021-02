Congo, Attanasio e Iacovacci uccisi in uno scontro a fuoco con i ranger? Troppe cose non tornano (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb – Gli aggressori del convoglio su cui viaggiava il diplomatico italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi ieri in Congo, “erano sei in possesso di cinque armi del tipo AK47 e di un machete”. Sarebbero queste le conclusioni delle prime indagini compiute dagli inquirenti della Repubblica democratica del Congo e riportate dal sito Cas-info che cita una nota del governatore della provincia di Sud-Kivu. Gli assalitori avrebbero costretto le persone a bordo a scendere e a seguirli nel parco dei Virunga dopo aver ucciso uno degli autisti per creare il panico. Rapimento finito male? Volevano uccidere l’ambasciatore? Troppe cose non tornano Sulla morte dei due italiani però sono Troppe le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb – Gli aggressori del convoglio su cui viaggiava il diplomatico italiano Lucae il carabiniere Vittorioieri in, “erano sei in possesso di cinque armi del tipo AK47 e di un machete”. Sarebbero queste le conclusioni delle prime indagini compiute dagli inquirenti della Repubblica democratica dele riportate dal sito Cas-info che cita una nota del governatore della provincia di Sud-Kivu. Gli assalitori avrebbero costretto le persone a bordo a scendere e a seguirli nel parco dei Virunga dopo aver ucciso uno degli autisti per creare il panico. Rapimento finito male? Volevano uccidere l’ambasciatore?nonSulla morte dei due italiani però sonole ...

