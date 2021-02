Cassa integrazione 2021: aumenta la platea dei lavoratori beneficiari (Di martedì 23 febbraio 2021) Le 12 settimane di Cassa integrazione introdotte dalla Legge di bilancio estese ai lavoratori in forza al 4 gennaio 2021. Questa la principale novità della circolare INPS numero 28 del 17 febbraio scorso. L’Istituto, in considerazione della festività di San Silvestro e del weekend del 2 e 3 gennaio, previo parere del Ministero del lavoro, ha esteso l’applicazione degli ammortizzatori sociali ai dipendenti in forza lunedì 4 gennaio. La misura, valevole per tutti i settori di attività, opera in deroga rispetto al testo di legge, in cui si riservavano gli ammortizzatori sociali con causale “COVID-19”, ai soli dipendenti assunti alla data di entrata in vigore della Manovra, corrispondente appunto al 1º gennaio 2021. Coinvolti dalla circolare sono gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività ... Leggi su leggioggi (Di martedì 23 febbraio 2021) Le 12 settimane diintrodotte dalla Legge di bilancio estese aiin forza al 4 gennaio. Questa la principale novità della circolare INPS numero 28 del 17 febbraio scorso. L’Istituto, in considerazione della festività di San Silvestro e del weekend del 2 e 3 gennaio, previo parere del Ministero del lavoro, ha esteso l’applicazione degli ammortizzatori sociali ai dipendenti in forza lunedì 4 gennaio. La misura, valevole per tutti i settori di attività, opera in deroga rispetto al testo di legge, in cui si riservavano gli ammortizzatori sociali con causale “COVID-19”, ai soli dipendenti assunti alla data di entrata in vigore della Manovra, corrispondente appunto al 1º gennaio. Coinvolti dalla circolare sono gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività ...

