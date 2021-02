Calcioscommese, per Beppe Signori assoluzione con formula piena (Di martedì 23 febbraio 2021) Beppe Signori era sotto processo penale per l’inchiesta calcioscommesse e la partita Piacenza-Padova Per Beppe Signori è la fine di un processo giudiziario durato 10 anni. Oggi infatti è arrivata la sentenza di assoluzione con formula piena che lo vedeva imputato nel tribunale di Piacenza per l’inchiesta calcioscommesse e relativa alla partita di Serie B del 2 ottobre 2010 Piacenza-Padova. “Spero sia la prima di una lunga serie di assoluzioni che mi possano restituire la dignità di uomo e la credibilità di sportivo. È una piccola rivincita questi dieci anni non me li restituirà più nessuno” – queste le parole a caldo di Signori dopo il verdetto nel processo del filone piacentino che lo vedeva accusato di aver cercato di alterare il risultato ... Leggi su zon (Di martedì 23 febbraio 2021)era sotto processo penale per l’inchiesta calcioscommesse e la partita Piacenza-Padova Perè la fine di un processo giudiziario durato 10 anni. Oggi infatti è arrivata la sentenza diconche lo vedeva imputato nel tribunale di Piacenza per l’inchiesta calcioscommesse e relativa alla partita di Serie B del 2 ottobre 2010 Piacenza-Padova. “Spero sia la prima di una lunga serie di assoluzioni che mi possano restituire la dignità di uomo e la credibilità di sportivo. È una piccola rivincita questi dieci anni non me li restituirà più nessuno” – queste le parole a caldo didopo il verdetto nel processo del filone piacentino che lo vedeva accusato di aver cercato di alterare il risultato ...

