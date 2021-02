Appuntamenti e scadenze del 23 febbraio 2021

(Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – Lunedì 22/02/: G20 – Primo “Culture Working Group Meeting” in videoconferenza (fino a martedì 23/02/) Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento (fino a giovedì 25/02/) Martedì 23/02/: Videoconferenza informale dei ministri degli Affari europei – La presidenza portoghese informerà i ministri in merito alla Conferenza sul futuro dell’Europa. I ministri procederanno quindi a uno scambio di opinioni sul piano d’azione per la democrazia europea. Valuteranno inoltre la situazione delle relazioni UE-Regno Unito Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività 15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema 18.00 – Quali scelte e quali politiche per la reputazione ...

...Working Group Meeting" in videoconferenza (fino a martedì 23/02/2021) Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento (fino a giovedì 25/02/2021) Martedì 23/02/2021: ...Adesioni molto alte, in linea con le più rosee aspettative, maa rilento e campagna vaccinale "frenata", con solo 5mila dosi inoculate nella giornata ... In totale quindi, se le...Non è stato mai facile trovare un equilibrio tra le due emergenze, ma dopo un anno di bollettini quelli sanitari cominciano a pesare quanto quelli economici. Sarà anche il cambio ...In Lombardia oltre due terzi degli over 80 si sono prenotati per il vaccino anti Covid in meno di una settimana ...