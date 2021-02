Real Madrid, infortunio per Benzema: out contro l’Atalanta (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Real Madrid non potrà contare su Karim Benzema per la la gara di andata degli ottavi di Champions League fra il Real Madrid e l’Atalanta Come riferito da Marca, Karim Benzema salterà la gara di andata degli ottavi di Champions League fra il Real Madrid e l’Atalanta. I test a cui è stato sottoposto l’attaccante francese hanno rivelato uno strappo nell’adduttore della gamba sinistra e per questo motivo Zinedine Zidane non lo inserirà nella lista dei convocati. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ilnon potrà contare su Karimper la la gara di andata degli ottavi di Champions League fra ilCome riferito da Marca, Karimsalterà la gara di andata degli ottavi di Champions League fra il. I test a cui è stato sottoposto l’attaccante francese hanno rivelato uno strappo nell’adduttore della gamba sinistra e per questo motivo Zinedine Zidane non lo inserirà nella lista dei convocati. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Alaba annuncia l'addio al #Bayern. Cifre e dettagli dell'accordo con il #RealMadrid - OptaPaolo : 1 - Federico Chiesa è il primo giocatore della Juventus diverso da Cristiano Ronaldo a trovare il gol per i biancon… - tuttoatalanta : Atalanta-Real Madrid, dove vedere la partita in TV e streaming - gallian_c : RT @contrasti_sport: ???? Era l’imperatore, ma il suo regno è durato lo spazio di un attimo. Il tempo di far vedere al mondo quello che sapev… - sportface2016 : #Atalanta, Percassi: “Con il #RealMadrid c’è sempre da imparare. Giocheremo con umiltà” -