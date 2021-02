Prova ad ammazzare sua sorella, quando pensa di avercela fatta si toglie la vita (Di lunedì 22 febbraio 2021) É accaduto a Monfalcone: il tentato omicidio è avvenuto domenica quando il 90enne è andato dalla sorella 80enne. Credendo di averla uccisa, si è suicidato. Tenta di uccidere prima la sorella, poi si suicida su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 22 febbraio 2021) É accaduto a Monfalcone: il tentato omicidio è avvenuto domenicail 90enne è andato dalla80enne. Credendo di averla uccisa, si è suicidato. Tenta di uccidere prima la, poi si suicida su Notizie.it.

ItsGrisbiBitch : Smettetela di dire che Dicle non ama Baris. Si farebbe ammazzare per lui e lo sappiamo bene. Hanno modi diversi di… - vodkaallapesca_ : uno ci prova pure a non odiarlo e viene ripagato così Floch fino ad ora ti ho difeso, ma adesso ti puoi pure ammazz… - Simone11811843 : @FootballAndDre1 Per fortuna è finito il primo tempo....... se non la mettiamo c’è la mettono loro....... nel secon… - APiripikkio : RT @APiripikkio: #DueMascherine nn essendo riusciti ad ammazzare la gente con una ora si prova con due - davide88m : La pressione serve a poco, un tentativo di alcuni con scopo:” AMMAZZARE IL FOOTBALL”. In Italy come in Germania e… -