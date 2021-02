“Penso e ripenso” nuovo singolo dei Flutua (Di lunedì 22 febbraio 2021) I Flutua in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Penso e riPenso” estratto dall’ultimo album Disponibile in rotazione radiofonica “Penso E RIPenso” (I Cuochi Music Company), brano estratto dall’ultimo album dei Flutua dal titolo “VOTA AMORE”, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Pensare eccessivamente a volte fa più male… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Iin rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con ile ri” estratto dall’ultimo album Disponibile in rotazione radiofonica “E RI” (I Cuochi Music Company), brano estratto dall’ultimo album deidal titolo “VOTA AMORE”, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Pensare eccessivamente a volte fa più male… L'articolo Corriere Nazionale.

EXOwithSalmon : Ogni tanto ripenso al tipo che a Milano stava per fregarmi il telefono in metro, per fortuna lo avevo in tasca e lo… - ElisaGhi : Sono 24 ore che penso e ripenso alla storia di Clara Ceccarelli, ennesima vittima di femminicidio. Ripenso a lei ch… - Compagno_Pert : @capuzzo_daniele Ci penso e ci ripenso ma definire 'bastardo' uno che ha insultato una signora 'rea' solo di essers… - callmeest_ : Spoiler #WandaVision . . . . . . Io penso e ripenso a quella scena post credit e sono sempre più convinta che ci… - DeviStareMuuuto : Vederla così convinta nel dirle sei mia sorella mi ha quasi convinto, poi ripenso al sogno e penso che allora non s… -