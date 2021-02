Pedrizzi | “Non si parla più di Mes | i mercati ci diranno se è stato giusto non creare altro debito”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) “Una delle argomentazioni dei sostenitori del MES è quella di poter usufruire di ingenti somme per sistemare la nostra disastrata sanità, a tassi di interessi molto più favorevoli per il nostro Paese di quelli praticati dal mercato. Lo dichiara Riccardogià Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, che formula le proprie valutazioni tecniche sull’utilizzo di questo strumento. “Attualmente il tasso degli interessi che dovrebbe sostenere loitaliano, ricorrendo alle linee di credito ESM è ancora inferiore a quello che si dovrebbe pagare se emettessimonazionale. Alla notizia più che fondata di un governo guidato da Mario Draghi, però, il differenziale di rendimento tra Btp e Bond emessi dall’ESM si è già ridotto di molto. Infatti ad aprile dello scorso 2020 in connessione con l’accordo per il MES ...

... restarono in silenzio senza avere interlocutori politici, in una fase così delicata di scelte, fatte in tutta fretta anche per evitare che si arrivasse a un disastroso esercizio provvisorio se...ci sono più 'conventio ad escludendum' per nessuno. Si è, dunque, definitivamente chiuso il dopoguerra'. Ad affermarlo in una nota è Riccardogià Presidente della Commissione Finanze e ...Il presidente Draghi si è da subito dimostrato un uomo concreto e fattivo a fronte della serie di incontri già realizzati ...L’emergenza Covid-19 ha richiesto, e richiede, misure straordinarie per far fronte alla situazione. Da marzo si susseguono misure restrittive, che ...