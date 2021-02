Palozzi | su ambulanti Raggi inaccettabile

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma – “Consideriamo illogiche e inaccettabili le recenti dichiarazioni della sindacacirca la scelta della mancata proroga fino al 2032 delle licenze per gli.” “Una decisione fuori luogo, insensata e che, peraltro, tenderebbe a disapplicare una legge nazionale e una legge regionale in materia. Ancora una volta, dunque, Virginiasi impunta e continua a danneggiare le istanze di una categoria, quella degli, gia’ fortemente piegata dalla crisi economica, causata dall’emergenza pandemica.” “Un comportamento incomprensibile, quello della prima cittadina grillina, che dimostra tutta l’incompetenza amministrativa di un giunta capitolina ormai allo sbando”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale “Organizzazione” di Cambiamo con Toti, Adriano ...