Nemmeno Donadoni avrebbe fatto i due cambi prima del calcio d’angolo (Di lunedì 22 febbraio 2021) FALLI DA DIETRO – 23a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Derby scudetto a San Siro. Erano anni che la posta non era così alta. Alta è la tensione fuori dallo stadio. Migliaia di tifosi si radunano nonostante i divieti. E vengono quasi in contatto. Alta è la tensione in campo dove tutti attendono lo scontro fra i due nemici giurati. Solo occhiatacce da spaghetti western. Sbattuti fuori dall’Europa che conta, i Bauscia non hanno pensieri. Quando le umiliazioni a volte tornano utili. Partono a razzo e sbloccano subito con Lautaro. A inizio ripresa tocca ai Casciavit l’arrembaggio. Per tre volte vicini al pareggio. Per tre volte Handa sventa da campione e allontana i mugugni sul suo rendimento. Ma è il raddoppio nerazzurro il capolavoro del giorno. Azione che coinvolge nove giocatori su undici. Dal tocco di Handa per De Vrji a quello finale di Lautaro passano 21 secondi. Il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 febbraio 2021) FALLI DA DIETRO – 23a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Derby scudetto a San Siro. Erano anni che la posta non era così alta. Alta è la tensione fuori dallo stadio. Migliaia di tifosi si radunano nonostante i divieti. E vengono quasi in contatto. Alta è la tensione in campo dove tutti attendono lo scontro fra i due nemici giurati. Solo occhiatacce da spaghetti western. Sbattuti fuori dall’Europa che conta, i Bauscia non hanno pensieri. Quando le umiliazioni a volte tornano utili. Partono a razzo e sbloccano subito con Lautaro. A inizio ripresa tocca ai Casciavit l’arrembaggio. Per tre volte vicini al pareggio. Per tre volte Handa sventa da campione e allontana i mugugni sul suo rendimento. Ma è il raddoppio nerazzurro il capolavoro del giorno. Azione che coinvolge nove giocatori su undici. Dal tocco di Handa per De Vrji a quello finale di Lautaro passano 21 secondi. Il ...

antorendina : @napolista Il Napoli di Donadoni viene demonizzato invece il primo tempo della prima partita del 2009-2010 giocò be… - napolista : Nemmeno Donadoni avrebbe fatto i due cambi prima del calcio d’angolo FALLI DA DIETRO – Il Napoli eternamente malmes… - Pasqual52244119 : @TolliVincenzo Ha la faccia come il culo nemmeno la dignità di andarsene. Una cosa è sicuro basta con gli ex Milan… - marcellocorbo : @ntomc Considerate le rose a disposizione i disastri di Ancelotti e Gattuso non sono nemmeno paragonabili rispetto… - Veg_Markuz : @Marius13112004 @tommasogiulini Montella è impresentabile, nemmeno bisogna pensarci; Donadoni è reduce da due falli… -