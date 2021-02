NASCAR Daytona: Bell re del Road Course (Di lunedì 22 febbraio 2021) La gara della NASCAR Cup Series al Daytona Road Course non fa mancare nulla: ripartenze, incidenti, colpi di scena, persino qualche goccia di pioggia. Ed un vincitore a sorpresa: Christopher Bell conquista il primo successo in carriera sugli oltre 5 Km dello stradale ricavato dall’ovale in cui si è corsa la 500 miglia una settimana fa. Il 26enne dell’Oklahoma è al suo secondo anno nella Cup, e debutta in questa stagione con il Joe Gibbs Racing. Daytona 500: McDowell re della lunga notte della domenica sera La gara regala ben 12 caution, tra cui le due “ordinarie” tra una Stage e l’altra. I cambi di leader sono 12, non tantissimi ma ciò non vuol dire che la gara sia noiosa, anzi. Come ottiene Bell la sua vittoria NASCAR sul ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 22 febbraio 2021) La gara dellaCup Series alnon fa mancare nulla: ripartenze, incidenti, colpi di scena, persino qualche goccia di pioggia. Ed un vincitore a sorpresa: Christopherconquista il primo successo in carriera sugli oltre 5 Km dello stradale ricavato dall’ovale in cui si è corsa la 500 miglia una settimana fa. Il 26enne dell’Oklahoma è al suo secondo anno nella Cup, e debutta in questa stagione con il Joe Gibbs Racing.500: McDowell re della lunga notte della domenica sera La gara regala ben 12 caution, tra cui le due “ordinarie” tra una Stage e l’altra. I cambi di leader sono 12, non tantissimi ma ciò non vuol dire che la gara sia noiosa, anzi. Come ottienela sua vittoriasul ...

genocide87 : RT @theshieldofspo1: @CBellRacing vince a @DAYTONA un intensa corsa risolta agli ultimi giri. @chaseelliott va in testacoda e arriva solo 2… - theshieldofspo1 : @CBellRacing vince a @DAYTONA un intensa corsa risolta agli ultimi giri. @chaseelliott va in testacoda e arriva sol… - zazoomblog : NASCAR Christopher Bell vince per la prima volta in carriera a Daytona - #NASCAR #Christopher #vince #prima - genocide87 : RT @theshieldofspo1: E anche lo stage 2 è andato! Segui i #risultati della #NASCAR a @DAYTONA su #TSOS! - ImpieriFilippo : RT @TweetByWire: Ora live su SI Motori la Nascar dal road course di Daytona! #NASCAR -

Ultime Notizie dalla rete : NASCAR Daytona Ricciardo e il mito Earnhardt: 'Un'ispirazione, ho pianto alla sua morte' ...contatto all'ultimo giro riscrive la storia della Daytona 500 del 2001. Lo fa in maniera sinistra e tragica. L'incidente, infatti, risulta fatale per Dale Earnhardt. Il fuoriclasse della Nascar muore ...

Ricciardo ricorda Earnhardt: 'Piansi per la sua morte' - FormulaPassion.it Morì infatti Dale Earnhardt , fuoriclasse della NASCAR di cui ha vinto sette campionati. The Intimidator perse la vita a 49 anni nell'ultimo giro della Daytona 500 , per un contatto che ha ...

NASCAR Daytona Road Course: Christopher Bell vince la sua prima gara Periodico Daily - Notizie NASCAR, Christopher Bell vince per la prima volta in carriera a Daytona Christopher Bell vince per la prima volta in carriera nella NASCAR Cup Series. Il nuovo #20 del Joe Gibbs Racing si impone nel road couse di Daytona e diventa il sedicesimo pilota a firmare la prima ...

NASCAR Xfinity Series, Ty Gibbs vince all’esordio a Daytona! Sotto i riflettori del Daytona International Speedway brilla la Toyota #54 di Ty Gibbs. Il 18enne, all'esordio assoluto nella categoria, conquista una pesantissima affermazione per la sua carriera al ...

...contatto all'ultimo giro riscrive la storia della500 del 2001. Lo fa in maniera sinistra e tragica. L'incidente, infatti, risulta fatale per Dale Earnhardt. Il fuoriclasse dellamuore ...Morì infatti Dale Earnhardt , fuoriclasse delladi cui ha vinto sette campionati. The Intimidator perse la vita a 49 anni nell'ultimo giro della500 , per un contatto che ha ...Christopher Bell vince per la prima volta in carriera nella NASCAR Cup Series. Il nuovo #20 del Joe Gibbs Racing si impone nel road couse di Daytona e diventa il sedicesimo pilota a firmare la prima ...Sotto i riflettori del Daytona International Speedway brilla la Toyota #54 di Ty Gibbs. Il 18enne, all'esordio assoluto nella categoria, conquista una pesantissima affermazione per la sua carriera al ...