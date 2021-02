Napoli | teatri illuminati per una sera in segno di protesta contro la chiusura

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La città partenopea questaprenderà parte all’evento nazionale indiladeiilluminando le stretture. Il movimento che ha messo in piedi questa iniziativa sarà presente anche a Sanremo come ospite de Lo Stato Sociale nellata delle cover. Una risposta importante alla crisi di un mondo, quello dell’intrattenimento, ormai lasciato morire. Per questo motivo, stalunedì 22 febbraio dalle 19.30 alle 21.30 qualsiasi teatro, se vorrà, potrà tenere accesi e aperti gli edifici. È questo l’invito dell’U.n.i.t.a. – Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo. Sono diversi le adesioni in tutta Italia: dalla Fondazione Donizetti di Bergamo al Goldoni di ...

carseri : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Stasera i teatri accendono le luci per protesta - corrmezzogiorno : #Napoli Stasera i teatri accendono le luci per protesta - extraterra62 : RT @FrancoScarsell2: Gli assessori alla cultura di 12 città: Roma,Milano,Torino,Bari, Venezia,Ancona,Firenze,Bologna, Cagliari,Genova,Napol… - cristinascat10 : RT @5mariamazza: Napoli , zona arancione. Intanto ristoranti, palestre, bar , teatri, cinema , alcune scuole ecc ecce ecc CHIUSI. MA A CO… - 28_05_2003 : RT @5mariamazza: Napoli , zona arancione. Intanto ristoranti, palestre, bar , teatri, cinema , alcune scuole ecc ecce ecc CHIUSI. MA A CO… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli teatri

anteprima24.it

... al pari di quello che avviene, invece, per i cinema e ie come accade all'estero. Ecco ...di Bologna LOUSIANA JAZZ BAND & ESPERANTO al LOUSIANA JAZZ CLUB di Genova LUK e RIVA da MMB di...... che potrebbe essere possibile dal 6 marzo, giorno in cui scadrà l'ultimo Dpcm, stasera i... hanno già aderito palcoscenici delle grandi città come Milano, Roma e. Nel capoluogo lombardo, ...Napoli – Si sta ragionando “perché progressivamente, nelle condizioni di massima sicurezza, si vada alla riapertura di tutti i luoghi della cultura“. Lo dice in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ ...I teatri italiani si illuminano. A sipari chiusi ormai da più di 100 giorni filati, per una sera tornano a farsi vedere, in nome delle migliaia di artisti, tecnici e maestranze senza lavoro e con le s ...