Motomondiale in lutto: è morto Fausto Gresini (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Motomondiale è in lutto. Dopo una lunga convalescenza a causa del Covid, Fausto Gresini è morto all`ospedale Maggiore di Bologna all`età di 60 anni, compiuti lo scorso 23 gennaio. Il due volte iridato della 125 nel 1985 e nel 1987 era stato ricoverato una prima volta il 27 dicembre, dopo che le sue condizioni erano peggiorate non appena contratto il virus. Gresini ha alternato momenti di miglioramento a peggioramenti, causati dalle complicanze della polmonite interstiziale dovuta all`infezione.Venerdì e sabato scorso, dopo un miglioramento che lasciava ben sperare, le condizioni sono improvvisamente peggiorate, costringendo i medici a nuova sedazione e terapie per combattere la grave infiammazione polmonare. Gresini ha vinto due titoli iridati nella 125. Il primo ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 23 febbraio 2021) Ilè in. Dopo una lunga convalescenza a causa del Covid,all`ospedale Maggiore di Bologna all`età di 60 anni, compiuti lo scorso 23 gennaio. Il due volte iridato della 125 nel 1985 e nel 1987 era stato ricoverato una prima volta il 27 dicembre, dopo che le sue condizioni erano peggiorate non appena contratto il virus.ha alternato momenti di miglioramento a peggioramenti, causati dalle complicanze della polmonite interstiziale dovuta all`infezione.Venerdì e sabato scorso, dopo un miglioramento che lasciava ben sperare, le condizioni sono improvvisamente peggiorate, costringendo i medici a nuova sedazione e terapie per combattere la grave infiammazione polmonare.ha vinto due titoli iridati nella 125. Il primo ...

QuotidianoMotor : Fausto Gresini non ce l’ha fatta, Motomondiale in lutto - motoblog : Fausto Gresini non ce l’ha fatta, Motomondiale in lutto - FrancoMusiani : RT @Libero_official: Fausto #Gresini non ce l'ha fatta, #Motomondiale in lutto: morto a 60 anni, da 2 mesi lottava contro il #Covid #Gresin… - GHERARDIMAURO1 : RT @Libero_official: Fausto #Gresini non ce l'ha fatta, #Motomondiale in lutto: morto a 60 anni, da 2 mesi lottava contro il #Covid #Gresin… - Libero_official : Fausto #Gresini non ce l'ha fatta, #Motomondiale in lutto: morto a 60 anni, da 2 mesi lottava contro il #Covid… -