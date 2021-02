Insulti a Meloni, ateneo Siena: sospensione cautelativa per Gozzini (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo gli Insulti ricevuti dalla leader di Fdi Giorgia Meloni da parte dello storico docente universitario Giovanni Gozzini, arriva la sospensione da parte dell'Università di Siena. In una nota dell'ateneo si legge: "L'Università di Siena sospende cautelativamente dalle attività didattiche il professor Giovanni Gozzini, in attesa della pronuncia del Collegio di disciplina dell'ateneo, che si riunirà nei prossimi giorni". Le offese a Meloni durante una trasmissione radio Tutto era accaduto durante la trasmissione 'Bene bene Male male” andata in onda venerdì 19 febbraio su Controradio. Giovanni Gozzini aveva insultato Giorgia Meloni con un crescendo di epiteti ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo gliricevuti dalla leader di Fdi Giorgiada parte dello storico docente universitario Giovanni, arriva lada parte dell'Università di. In una nota dell'si legge: "L'Università disospendemente dalle attività didattiche il professor Giovanni, in attesa della pronuncia del Collegio di disciplina dell', che si riunirà nei prossimi giorni". Le offese adurante una trasmissione radio Tutto era accaduto durante la trasmissione 'Bene bene Male male” andata in onda venerdì 19 febbraio su Controradio. Giovanniaveva insultato Giorgiacon un crescendo di epiteti ...

