Il principe Carlo in lacrime: Filippo è grave (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il principe Carlo d’Inghilterra ha fatto visita al padre Filippo, ricoverato da qualche giorno in un ospedale nel centro di Londra per un malessere non precisato. Il figlio, padre di William e Harry, è stato visto uscire dalla struttura ospedaliera con gli occhi lucidi. I sudditi sono preoccupati per il consorte della regina Elisabetta II. Il principe Carlo d’Inghilterra è stato visto in lacrime. L’erede al trono britannico Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ild’Inghilterra ha fatto visita al padre, ricoverato da qualche giorno in un ospedale nel centro di Londra per un malessere non precisato. Il figlio, padre di William e Harry, è stato visto uscire dalla struttura ospedaliera con gli occhi lucidi. I sudditi sono preoccupati per il consorte della regina Elisabetta II. Ild’Inghilterra è stato visto in. L’erede al trono britannico Articolo completo: dal blog SoloDonna

Notiziedi_it : Mattino 5, Principe Filippo di Edimburgo come sta? Carlo esce in lacrime dall’ospedale | Video Mediaset - latualondra : Filippo di Edimburgo sta morendo? Il principe Carlo lascia l’ospedale in lacrime, Inghilterra sconvolta - clikservernet : Principe Filippo, la visita di Carlo al padre ricoverato preoccupa l’Inghilterra: è uscito con le lacrime agli occh… - DonnaGlamour : Il Principe Carlo lascia l’ospedale in lacrime: il Principe Filippo è peggiorato? - Noovyis : (Principe Filippo, la visita di Carlo al padre ricoverato preoccupa l’Inghilterra: è uscito con le lacrime agli occ… -