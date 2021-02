"I lockdown non servono a nulla" Bassetti contro le chiusure totali (Di lunedì 22 febbraio 2021) Valentina Dardari Secondo il professore servono chiusure mirate e una "marea" di vaccini. Ne sono la prova gli americani che a maggio raggiungeranno l'immunità di gregge Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova e professore ordinario all'Università della città ligure, ancora una volta ha tenuto a ribadire che i lockdown non servono a nulla. "L'Italia è arrivata tardi" In una intervista a Libero, il professore ha sottolineato che “in Italia le varianti le abbiamo da mesi, mica da 15 giorni. Ricorda quando il governo ha chiuso i voli con l'Inghilterra? Avevo detto che dovevamo investire di più nei laboratori per cercare di studiare le mutazioni del virus. Magari l'aumento di casi di ottobre-novembre è stato ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Valentina Dardari Secondo il professoremirate e una "marea" di vaccini. Ne sono la prova gli americani che a maggio raggiungeranno l'immunità di gregge Matteo, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova e professore ordinario all'Università della città ligure, ancora una volta ha tenuto a ribadire che inon. "L'Italia è arrivata tardi" In una intervista a Libero, il professore ha sottolineato che “in Italia le varianti le abbiamo da mesi, mica da 15 giorni. Ricorda quando il governo ha chiuso i voli con l'Inghilterra? Avevo detto che dovevamo investire di più nei laboratori per cercare di studiare le mutazioni del virus. Magari l'aumento di casi di ottobre-novembre è stato ...

