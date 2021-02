Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli su Giulia Salemi: "Questa mancanza mi fa capire di essere innamorato" (VIDEO) (Di lunedì 22 febbraio 2021) Pierpaolo rivela di sentire la mancanza dei momenti passati insieme a Giulia al Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di lunedì 22 febbraio 2021)rivela di sentire ladei momenti passati insieme aalVip.

Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - GrandeFratello : Pronti per #GIEFFERTON? ???? Vi presentiamo l’alta società della Casa reale di Grande Fratello! ?? - GrandeFratello : La finale si avvicina e non potevamo non farvi rivivere tutti i momenti più emozionanti di questa edizione! ????… - Paolett66632255 : COME MAI IN MERITO AI VOTI CHE ARRIVANO DAL BRSILE NON DICE NULLA? MA VERAMENTE DOBBIAMO CONTINUARE A LEGGERE STE… - di_severa : RT @LazzaroFantasia: Signore e Signori: loro sono il Grande Fratello #tzvip #gfvip -