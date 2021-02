Giorgia Meloni | Al Prof non voglio dire nulla | il problema è il suo La violenza verbale è implicita ammissione di inferiorità

(Di lunedì 22 febbraio 2021) “Il segnale di Mattarella è stato chiaro, al seguito del quale c’è stata la condanna di tutte le forze politiche, mi ha chiamato Draghi. Ringrazio i colleghi di centro, di sinistra, di destra, una trasversalità straordinaria. Anche l’università di Siena mi ha chiamato”. Lo ha dettoin collegamento telefonico con “Domenica Live - non è la d’Urso” su Canale 5, parlando delle offese ricevute dalessore Giovanni Gozzini. “Sono abituata a qualche insulto anche fuori luogo e fuori dalle righe. Ma questo era particolarmente grave, perché arrivava da una persona che nella vita insegna ai ragazzi, c’è il rischio che si alzi il livello di chi insulta e questo rischia di riportarci a tempi bui”, ha continuato. “Io nondirgli niente, immagino che neanche lui abbia passato una bella giornata e mi basta ...

Lo ha dettoin collegamento telefonico con 'Domenica Live - non è la d'Urso' su Canale 5, parlando delle offese ricevute dal professore Giovanni Gozzini. 'Sono abituata a qualche ...NewTuscia - ROMA - 'La patetica figura del sicuramente ex professor Gozzini, sarà ben presto cancellata per sempre dagli schermi di Pc e telefoni, mentreproseguirà con sempre maggior successo nella sua missione di portare Fdi alla guida dell'Italia. La sua pessima 'lezione' sull'uso dei mezzi di comunicazione, intrisa di snobbismo e ...Parole offensive e sessiste sono state scritte anche sulle vetrate dove sono collocati manifesti raffiguranti Giorgia Meloni. Severo il giudizio di Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d ...