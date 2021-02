Coronavirus | vaccinazioni dal medico di base

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Governo e Regioni hanno più volte parlato nei loro incontri della possibilità di rendere più capillare la campagna vaccinale contro il. A questo scopo si sta delineando un accordo dopo il via libera a un protocollo d'intesa nazionale tra il Governo, le Regioni e i sindacati dei medici diin cui si definiscono le modalità di partecipazione dei medici di famiglia alla campagna vaccinale nazionale contro il Covid. Vaccino contro il Covid daldiIl sottosegretario nazionale della Federazione italiana dei medici di medicina generale, Silvestro Scotti, ha spiegato che «almeno 35mila medici di famiglia in tutta Italia sarebbero pronti ad effettuare leanti-Covid nei propri studi partendo da subito: ciò, ovviamente, avendo a disposizione le dosi e sulla ...

Continua intanto senza sosta la campagna di vaccinazioni. Sono 5.043 le prime dosi di vaccino già somministrate. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia - Romagna si sono registrati 246.020 casi di positività.