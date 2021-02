Congo, così Attanasio spiegava il motivo delle violenze tribali: faide per i minerali pregiati (Di lunedì 22 febbraio 2021) C’è l’interesse per i minerali pregiati, per le pietre preziose, per le cosiddette “terre rare” ma anche per il carbone prodotto da alcune foreste dietro alle violenze tribali che da anni infiammano il Congo, spiegava nel 2019, in un’intervista a Vatican news, l’ambasciatore italiano Luca Attanasio ucciso oggi in un agguato nel nord est del Paese assieme al carabinieri Vittorio Iacovacci e al suo autista. “Si tratta di violenze tribali e su base interetnica: il principale motivo del contendere tra le popolazioni locali è il controllo di alcune parti del territorio”, spiegava Attanasio, nell’intervista rilanciata allora dal sito della Farnesina, parlando delle ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 febbraio 2021) C’è l’interesse per i, per le pietre preziose, per le cosiddette “terre rare” ma anche per il carbone prodotto da alcune foreste dietro alleche da anni infiammano ilnel 2019, in un’intervista a Vatican news, l’ambasciatore italiano Lucaucciso oggi in un agguato nel nord est del Paese assieme al carabinieri Vittorio Iacovacci e al suo autista. “Si tratta die su base interetnica: il principaledel contendere tra le popolazioni locali è il controllo di alcune parti del territorio”,, nell’intervista rilanciata allora dal sito della Farnesina, parlando...

