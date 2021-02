Condò | “Il Milan aveva raggiunto lo status di candidata” | News

PianetaMilan : @PaoloCond: 'Il @acmilan aveva raggiunto lo status di candidata' | News - notizie_milan : Condò: “Milan, una deriva psicologica, prima che tecnica” - milansette : Condò sul Milan: 'Pioli deve interrompere una deriva. Psicologica, prima che tecnica' - Peppe_Branca : RT @MilanNewsit: Condò sul Milan: 'Pioli deve interrompere una deriva. Psicologica, prima che tecnica' - gab72boa : RT @MilanNewsit: Condò sul Milan: 'Pioli deve interrompere una deriva. Psicologica, prima che tecnica' -

Ultime Notizie dalla rete : Condò Milan

PianetaDonna

Sabato, 'Sky Calcio Live' ,dalle 14, con Marco Cattaneo, insieme a Paolo, Matteo Marani e ... allo stadio Meazza è tempo di derby con punti in palio per la vetta in- Inter . Alle 18 a ...... diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go In studio: Marco Cattaneo, Paolo, Matteo Marani, ... terzo in graduatoria dietro solamente a(19) e Inter (14). Il Genoa è la squadra che ha tentato ...