Borsa | sospesi ordini al meglio per Bialetti | SOSTravel e Monrif

(Di lunedì 22 febbraio 2021) (Tele) – Da domani 23 febbraio vietati glialsuIndustrie,Italiana ha annunciato che non sarà più consentita l’immissione disenza limite di prezzo a partire da domani e fino a successiva comunicazione.Pertanto le azioniverranno negoziate nel settore I1X del segmento MB1 e le azioni SOS verranno negoziate nel settore AI1X del segmento MA1 della piattaforma Millennium. I titoli in questione hanno registrato nella seduta odierna scostamenti piuttosto importanti.ha guadagnato oggi quasi il 30% e da inizio anno oltre il 198%;segna oggi un +25% e da inizio anno un rialzo del 32%; ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa sospesi

Il Messaggero

Da domani 23 febbraio vietati gli ordini al meglio su Bialetti Industrie , SOSTravel e Monrif .Italiana ha annunciato che non sarà più consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo a partire da domani e fino a successiva comunicazione . Pertanto le azioni Bialetti e Monrif ...