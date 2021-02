ASTM, OPA di Gavio e Ardian finalizzata al delisting (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – Non c’è solo la partita Atlantia-CDP a poter cambiare lo scenario autostradale italiano. La famiglia Gavio e il fondo francese Ardian hanno infatti lanciato, a sorpresa, una offerta pubblica di acquisto volontaria nei confronti di ASTM, gestore autostradale quotato in Borsa con un network di circa 4.500 km di rete in gestione in Italia, Brasile e Regno Unito. L’offerta è lanciata attraverso il veicolo NAF 2, società posseduta al 100% da Nuova Argo Finanziaria che a sua volta è partecipata al 60% da Aurelia (Famiglia Gavio) e al 40% da Mercure (fondo Ardian). NAF 2 riconoscerà un corrispettivo pari a 25,60 euro per ciascuna azione portata in adesione all’offerta (con un premio del 28,8% rispetto al prezzo di venerdì 19 febbraio e del 36,3% rispetto alla media ponderata delle azioni negli ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – Non c’è solo la partita Atlantia-CDP a poter cambiare lo scenario autostradale italiano. La famigliae il fondo francesehanno infatti lanciato, a sorpresa, una offerta pubblica di acquisto volontaria nei confronti di, gestore autostradale quotato in Borsa con un network di circa 4.500 km di rete in gestione in Italia, Brasile e Regno Unito. L’offerta è lanciata attraverso il veicolo NAF 2, società posseduta al 100% da Nuova Argo Finanziaria che a sua volta è partecipata al 60% da Aurelia (Famiglia) e al 40% da Mercure (fondo). NAF 2 riconoscerà un corrispettivo pari a 25,60 euro per ciascuna azione portata in adesione all’offerta (con un premio del 28,8% rispetto al prezzo di venerdì 19 febbraio e del 36,3% rispetto alla media ponderata delle azioni negli ...

