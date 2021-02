A Caronno gli scaricatori abusivi finiscono… nel sacco: multe da 166 euro (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dietro il quagliodromo in via per Lainate, nel boschetto di via Fontana (adiacente la tangenzialina) e in diverse aree boschive sterrate: è in questi luoghi di Caronno Pertusella che, negli ultimi tempi, sono state rinvenute discariche abusive, dove la polizia locale ha trovato indizi che hanno portato agli scaricatori. Risultato: finalmente sono state inflitte multe td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dietro il quagliodromo in via per Lainate, nel boschetto di via Fontana (adiacente la tangenzialina) e in diverse aree boschive sterrate: è in questi luoghi diPertusella che, negli ultimi tempi, sono state rinvenute discariche abusive, dove la polizia locale ha trovato indizi che hanno portato agli. Risultato: finalmente sono state inflittetd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

