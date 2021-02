Tottenham ancora ko | il West Ham vince 2-1 e sale al 4° posto

(Di domenica 21 febbraio 2021)una sconfitta per ildi Josè Mourinho, che non sembra riuscire ad uscire dal periodo nero fatto di 4 ko e una sola vittoria nelle ultime 5 giornata di Premier League. Gli Surs sono stati sconfitti sul campo delHam per 2-1. A nulla è servito il gol di Lucas, arrivato dopo le reti di Michail Antonio al 5? e Lingard al 47?. Con questa vittoria gli Hammers salgono al quarto. Ilperda la seconda gara di fila in campionato e precipita a -9 dalla zona Champions. Foto: Twitterham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

La squadra di Moyes raddoppia al 47' con Lingard, che dopo l'uno-due con Fornals controlla e batte ancora il portiere francese. Dubbi su un possibile tocco di mano dell'ex Manchester Utd, ma il Var ... Prosegue la venticinquesima giornata di Premier League 2020/2021 con il match tra West Ham e Tottenham che ha visto uscire vittoriosi i padroni di casa per 2-1. Decisive le reti d ...